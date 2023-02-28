Şahin, Kırıkkale yönüne giderken önde seyir halinde bulunan S.T.'nin kullandığı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikleti, kendisi ve kaskı yolda metrelerce savrulan Şahin, ağır yaralandı.

Çağrılan ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Şahin, dün Kırıkkale'de cenaze töreni ardından toprağa verildi.

Öte yandan kazayla ilgili görgü tanığı İ.O.'nun ifadesi de alındı. İ.O., motosiklet sürücüsünün sağ şeritte giderken öndeki kamyonun arkasına çarpıp, savrularak, sağ şeride düştüğünü belirtti.