Ankara'daki kazada motosikletli kurye hayatını kaybetti
Ankara'da, hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrularak ağır yaralanan kurye, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı
Ankara'da meydana gelen kazada motosikletli kurye hayatını kaybetti.
Sincan ilçesi Plevne Mahallesi'nde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile kurye Y.K. (47) yönetimindeki motosiklet çarpıştı.
Kaza sonrası motokurye Y.K. yola savrularak ağır yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık çalışanlarının olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.K., müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.