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        Haberler Gündem Motosikletle ağaca çarpan tıp fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Motosikletle ağaca çarpan tıp fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletle refüjdeki ağaca çarpan tıp fakültesi öğrencisi 23 yaşındaki Musa Kınay, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 04:28 Güncelleme: 20.04.2025 - 04:28
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        Motosikletle ağaca çarpan tıp fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
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        Kaza saat 00.30 sıralarında Balıkesir’in Erdek ilçesi Bandırma yolunda meydana geldi.

        Bandırma’dan Erdek’e seyir halinde olan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Musa Kınay yönetimindeki motosiklet kontrolden çıktı.

        Kınay’ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet refüje çıkıp, ağaca çarptı. Tıp fakültesi öğrencisi devrilen motosikletten düşerek metrelerce sürüklendi.

        Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kınay’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Musa Kınay’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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