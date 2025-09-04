Araç sahipleri dikkat: Motorine zam geldi! Motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu?
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 27 Ağustos'ta benzine zam gelmişti. Bugün ise motorine zam geldi. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren tabelaya yansıdı. Zam sonrası güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 4 Eylül 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları...
MOTORİNE ZAM GELDİ
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma motorine zam olarak yansıdı.
Motorinin litre fiyatında ortalama 2 lira 5 kuruş artış gerçekleşti. Yeni fiyatlar 4 Eylül 2025 Perşembe günü itibarıyla tabelaya yansıdı.
LPG VE BENZİNE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?
LPG ve benzin fiyatları için şu an bir değişiklik öngörülmüyor.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 52.94 TL
Motorin litre fiyatı: 524.29 TL
LPG litre fiyatı: 26.51 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 52.79 TL
Motorin litre fiyatı: 54.16 TL
LPG litre fiyatı: 25.88 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 53.73 TL
Motorin litre fiyatı: 55.26 TL
LPG litre fiyatı: 26.40 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 54.06 TL
Motorin litre fiyatı: 55.58 TL
LPG litre fiyatı: 26.33 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.