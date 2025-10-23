Petrol fiyatları, ABD'nin Ukrayna savaşı nedeniyle Rosneft ve Lukoil gibi büyük Rus petrol tedarikçilerine yaptırım uygulamasının ardından artan arz endişeleriyle yüzde 2'nin üzerinde yükseldi. Brent petroldaki yükselişin pompaya zam olarak yansıması bekleniyor. Buna göre; motorinin litre fiyatında yükseliş bekleniyor. Peki, motorine ne kadar zam gelecek?