        Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.17 itibarıyla yüzde 2,2 artarak 64,37 dolar oldu. Petrol fiyatları, ABD'nin Ukrayna savaşı nedeniyle Rosneft ve Lukoil gibi büyük Rus petrol tedarikçilerine yaptırım uygulamasının ardından artan arz endişeleriyle yüzde 2'nin üzerinde yükseldi. Yaşanan gelişmelerle beraber, motorin zammının da yolda olduğu öğrenildi. Peki, motorine ne zaman ve ne kadar zam gelecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 14:49 Güncelleme: 23.10.2025 - 14:49
        • 1

          Petrol fiyatları, ABD'nin Ukrayna savaşı nedeniyle Rosneft ve Lukoil gibi büyük Rus petrol tedarikçilerine yaptırım uygulamasının ardından artan arz endişeleriyle yüzde 2'nin üzerinde yükseldi. Brent petroldaki yükselişin pompaya zam olarak yansıması bekleniyor. Buna göre; motorinin litre fiyatında yükseliş bekleniyor. Peki, motorine ne kadar zam gelecek?

        • 2

          MOTORİNE ZAM BEKLENİYOR

          Motorinin litre fiyatına 2 lira 3 kuruş zam yapılması bekleniyor.

          3 Ekim'de (LPG) fiyatlarına 1,20 TL'lik zam yapılmış;. 7 Ekim 2025 tarihinde ise benzine 1 lira 30 kuruş, motorine ise 1 lira 38 kuruş indirim gelmişti.

        • 3

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 51,88 TL

          Motorin litre fiyatı: 53,00 TL

          LPG litre fiyatı: 27,24 TL

        • 4

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 52,04 TL

          Motorin litre fiyatı: 53,15 TL

          LPG litre fiyatı: 28,23 TL

        • 5

          İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 53,21 TL

          Motorin litre fiyatı: 54,46 TL

          LPG litre fiyatı: 27,93 TL

        • 6

          ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 52,91 TL

          Motorin litre fiyatı: 54,16 TL

          LPG litre fiyatı: 28,14 TL

