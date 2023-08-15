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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Motorcu Burak Can Taşan yola çıkan köpeğe çarpıp yaşamını yitirdi

        Motorcu Burak Can Taşan yola çıkan köpeğe çarpıp yaşamını yitirdi

        Çektiği sosyal medya videolarıyla tanınan Motorcu Burak Can Taşan, önüne çıkan bir köpeğe çarparak yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 08:35
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        Yola çıkan köpek ölümüne yol açtı!
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        Adana'da motosiklet paylaşımlarıyla sosyal medya fenomeni olan Burak Can Taşan (23), seyir halindeki motosikletiyle önüne çıkan köpeğe çarptıktan sonra yola savruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Taşan, hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Remzi Oğuz Arık Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi.

        Motosiklet paylaşımlarıyla sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan Burak Can Taşan, motosikletiyle yola çıkan köpeğe çarptı. Kontrolden çıkıp, devrilen motosikletteki Taşan, yola savruldu.

        Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Taşan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kendisi gibi motosiklet tutkunu ve sosyal medya fenomeni kız arkadaşının motosiklet üzerinde çekildikleri videoyu dün takipçileriyle paylaştığı görüldü.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        #Burak Can Taşan
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