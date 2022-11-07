Motokurye magandaların saldırısında hayatını kaybetti!

Başkentte trafikte tartıştığı kişilerce bıçaklanarak ağır yaralanan motokurye hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre motokurye Samet Özgül, önceki gün Keçiören'in Etlik semtinde trafikte yol verme yüzünden tartıştığı 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Saldırıda ağır yaralanan Samet Özgül, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmayla, Özgül'e bıçakla saldıran 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.