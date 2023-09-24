Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Galatasaray
        GS
        13
        Fenerbahçe
        FB
        12
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        11
        Trabzonspor
        TS
        9
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        9
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        8
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        7
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        7
        Beşiktaş
        BJK
        7
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        6
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        6
        MKE Ankaragücü
        MKE
        5
        Pendikspor Futbol
        PNDK
        4
        Rams Başakşehir
        İBFK
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Haberler Spor Motor Sporları MotoGP MotoGP Hindistan Grand Prixsi'ni Bezzecchi kazandı - Motor Sporları Haberleri

        MotoGP Hindistan Grand Prixsi'ni Bezzecchi kazandı

        MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı Hindistan Grand Prix'sinde Mooney VR46 takımının İtalyan motosikletçisi Marco Bezzecchi birinci oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 17:04 Güncelleme: 24.09.2023 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        MotoGP Hindistan'da kazanan Bezzecchi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 13. mücadelesi, Greater Noida kentindeki 5 kilometrelik Buddh Uluslararası Pisti'nde 24 tur üzerinden yapıldı.

        Bezzecchi, MotoGP tarihindeki ilk Hindistan Grand Prix'sinde 36.59.1570'lik derecesiyle damalı bayrağı ilk sırada geçti.

        Liderin 8.649 saniye gerisinde Prima Pramac takımının İspanyol motosikletçisi Jorge Martin ikincilik; liderin 8.855 saniye ardındaki Monster Energy Yamaha takımından Fransız Fabio Quartararo üçüncülük elde etti.

        Şampiyona lideri Ducati Lenovo takımından İtalyan Francesco Bagnaia, kaza yaparak yarışı tamamlayamadı.

        Şampiyonanın geride kalan bölümünde Francesco Bagnaia'nın 5, Marco Bezzecchi'nin 3, Jorge Martin'in (Prima Pramac) ve Aleix Espargaro'nun (Aprilia) 2'şer, Alex Rins'in (LCR Honda Castrol) ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.

        REKLAM

        Sezonun 14. yarışı Japonya Grand Prix'si, 1 Ekim'de düzenlenecek.

        MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında ilk beşte şu isimler yer alıyor:

        1. Francesco Bagnaia (İtalya): 292 puan

        2. Jorge Martin (İspanya): 279

        3. Marco Bezzecchi (İtalya): 248

        4. Brad Binder (Güney Afrika): 192

        5. Aleix Espargaro (İspanya): 160

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!
        Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        İki arkadaş, taksi tartışması sonrası öldürüldü!
        İki arkadaş, taksi tartışması sonrası öldürüldü!
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        6 yaşındaki Cihan'ın feci ölümü!
        6 yaşındaki Cihan'ın feci ölümü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basketbol şov
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basketbol şov
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Feci ölüm! Kullandığı silindirin altında kaldı
        Feci ölüm! Kullandığı silindirin altında kaldı
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        "Ziyech'in ustalık eseri"
        "Ziyech'in ustalık eseri"
        Davalık filmin çekimlerine başlandı
        Davalık filmin çekimlerine başlandı
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        F.Bahçe kritik virajda! Kartal'ın 11'i
        F.Bahçe kritik virajda! Kartal'ın 11'i
        En iyi film belli oldu
        En iyi film belli oldu
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa