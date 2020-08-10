Honda takımından yapılan açıklamada, İspanya'daki sezonun ilk yarışında geçirdiği kaza nedeniyle sağ kolu kırılan Marquez'in 16 Ağustos'ta Avusturya'da düzenlenecek 4. etapta da yer alamayacağı belirtildi.

Üst üste üçüncü yarışını kaçıracak Marquez'in yerine dördüncü etapta Alman Stefan Bradl'ın yarışacağı ifade edildi.

İspanya Grand Prix'sinde yaptığı kazanın ardından yarış dışı kalan ve sağ kolundan iki kez ameliyat geçiren Marquez, Endülüs ile Çekya Grand Prix'lerinde yarışamamıştı.

MotoGP'de ilk iki yarışı Petronas Yamaha ekibinden Fransız Fabio Quartararo, üçüncü etabı ise Red Bull KTM takımının Güney Afrikalı sürücüsü Brad Binder kazanmıştı.

Organizasyonda son 4 yılın şampiyonu Marquez'in henüz puanının bulunmadığı pilotlar klasmanında 59 puana sahip Quartararo, zirvede yer alıyor.