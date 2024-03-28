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        Haberler Dünya Avrupa Moskova'daki terör saldırısında can kaybı 143'e çıktı

        Moskova'daki terör saldırısında can kaybı 143'e çıktı

        Rusya'nın başkenti Moskova'da, Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 143'e yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 05:36 Güncelleme: 28.03.2024 - 05:36
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        Moskova'daki terör saldırısında can kaybı 143'e çıktı
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        Rusya'nın başkenti Moskova'daki terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 143'e çıktı.

        Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, 22 Mart'ta "Crocus City Hall" konser salonuna düzenlenen terör saldırısı nedeniyle yaralananların tedavisinin sürdüğünü söyledi.

        Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, internet sayfasında, Moskova'daki konser salonuna düzenlenen terör saldırısında ölenlerin listesini güncelledi. AA'nın haberine göre; listede, güncellemenin ardından 143 kişi yer aldı.

        Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, 25 Mart'ta yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 139'a çıktığını bildirmişti.

        MOSKOVA'DA KONSER SALONUNA DÜZENLENEN TERÖR SALDIRISI

        Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, salondaki çalışmaların sonlandırıldığını dün açıklamıştı.

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