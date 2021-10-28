Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 40 bin 96 kişide virüsün tespit edilmesiyle salgının başından bu yana ülkedeki "en yüksek günlük" vaka sayısı kayıtlara geçti. Böylece toplam vaka sayısı 8 milyon 392 bin 697'ye çıktı.