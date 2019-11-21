Sırbistan'da hafta sonunda yayınlanan bir video görüntüsü, Moskova-Belgrad hattında 'casus krizi'ne yol açtı.

Bulgar kökenli araştırmacı gazeteci Christo Grozev'in Twitter hesabından yayınladığı görüntülerde, Rusya'nın Belgrad Büyükelçiliği'nde görevli askeri ateşenin yardımcısı olduğu belirlenen bir Rus, 'casus' olduğu iddia edilen bir Sırp vatandaşına poşet içerisinde nakit para veriyor.

Görüntülerden 'casus' ve Rus subayın birbirlerini tanıdıkları anlaşılıyor.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, olayla ilgili soruşturma açılması talimatı verdiğini duyurdu.

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, "Eğer görüntüler gerçekse bu bizim için önemli bir sorun oluşturur" diye konuştu.

Sırbistan Güvenlik ve Enformasyon Ajansı (BIA) görüntülerin gerçek olduğunu açıklarken, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından olayla ilgili daha fazla ayrıntının kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Yerel basında çıkan haberlerde İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic'in dün başkent Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyarette ele alınan konulardan birisinin de 'ajan krizi' olduğu iddia edildi, ancak iddia resmi makamlarca doğrulanmadı.

KREMLİN: İLİŞKİLER ETKİLENMEZ

Gelişmelerin ardından Kremlin'den de bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Sırbistan'la ilişkilerimiz, kardeşliğe dayalı bir ortaklık. Hiç bir şey bu durumu etkileyemez" diye konuştu.