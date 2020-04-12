AA

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, vaka sayısının 1667 artarak 13 bin 584’e çıktığı bildirildi. Ölü sayısının 106 olduğu ülkede, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Kovid-19 durumunun kötüleştiğini belirterek, şehirde yeni önlemler aldıklarını duyurdu.

Sosyal mesafe konusunda halkın uyarılmasına rağmen bazı vatandaşlar otobüse binerken yakın hareket ettiği görüldü.