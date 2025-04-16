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        Haberler Magazin Morgan Freeman küpelerinin sırrı - Magazin haberleri

        Morgan Freeman küpelerinin sırrı

        Morgan Freeman, altın küpelerini tarz yaratmak için değil, hayatını bilmediği bir yerde kaybetmesi halinde tabut parası olarak kullanılması amacıyla taktığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 09:37 Güncelleme: 16.04.2025 - 09:37
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        Tarz değil, kefen parası
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        Zamanının en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Morgan Freeman, Oscar ve Altın Küre olmak üzere kariyeri boyunca prestijli 29 ödül kazandı.

        Morgan Freeman, rol aldığı filmlerdeki oyunculuk başarısı kadar kulağındaki altın küpelerle de dikkat çekiyor. Altın küpelerin, yıllarca bir tarz meselesi olduğu düşünüldü.

        Ne var ki işin aslı hiç de öyle değilmiş. Morgan Freeman'ın derdi tarz değil, kefen parasıymış. 87 yaşındaki Morgan Freeman, altın küpe takmasının nedenini şöyle açıkladı; "Bu küpeler, eğer bilmediğim bir yerde ölürsem, bir tabut alacak kadar değerli. Eskiden denizciler de bu yüzden küpe takarlardı ve ben de bu geleneği sürdürüyorum."

        Morgan Freeman, 'Milyon Dolarlık Bebek' ile 2005'te 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında Oscar kazandı.

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        Morgan Freeman, bu geleneği benimsemesinin bir nedeni olarak denize olan tutkusunu göstererek kendisini 'mavi suların adamı' olarak tanımlıyor.

        Morgan Freeman, ayrıca altın küpeleri takmasında, gençlik yıllarında izlediği 1952 yapımı 'The Crimson Pirate' filmindeki Burt Lancaster'ın karakterinden etkilenmesinin rolü olduğunu söyledi.

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        #Morgan Freeman

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