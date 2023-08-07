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Türkçesi buzultaş olan moren topraklar, buzulların ilerlemesi ile taşınan materyallerin oluşturduğu bir toprak çeşididir. Kendi içinde de alt türleri olan moren toprak özellikleri nelerdir? Moren toprak Türkiye’de ve dünyada nerede görülür? İşte, tüm detaylar…

Moren Toprak Nedir?

Moren toprak nedir sorusuna cevap vermeden önce kısaca toprak türlerinden bahsetmek gerekmektedir. Topraklar üzerlerinde yer aldıkları kayaçlara, içinde bulundukları iklim şartlarına ve diğer çevresel etkenlere bağlı olarak farklı türlere ayrılmaktadırlar. Bugünkü yazımızın konusu olan moren topraklar da bu üç türden bir tanesi olan azonal topraklar ailesi içinde yer almaktadır.

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Azonal topraklar kavramı, dış kuvvetler tarafından taşınarak biriktirilen toprakları ifade etmektedir. Moren topraklar da buzulların ilerlemesi ya da gerilemesi yönetimi ile taşınıp biriktirildiği için azonal toprak olarak değerlendirilmektedir.

Buzulların ilerlemesi ya da gerilemesi ile kopan buzul tabakalarının, yine buzullar tarafından taşınması ile oluşturulan moren topraklar, genel olarak toprak ve kaya parçalarından meydana gelmektedirler. Tıpkı alüvyal topraklar gibi taşınan ve biriktirilen moren topraklar da kendi içinde 6 ayrı başlıkta incelenmektedir.

Yan Morenler: Buzul kenarları boyunca oluşan bu morenler, buzulların yüzeyinden akan ya da derin vadilerden düşen parçalardan meydana gelirler. Kopan ve parçaların birikimine göre boyları 100 metreyi bulabilmektedir.

Orta Morenler: Buzul içinde bulunan maddelerin akış yönüne paralel bir şekilde uzanması ile oluşurlar.

Taban Moreni: Düz ova olarak da isimlendirilen bu moren türü, alçak be girintili alanlarda düzensiz şekilde biriken materyallerden meydana gelir.

Cephe Moreni: Buzul kütlelerinin çevresinde oluşan bu moren türü, kaya ve kaya benzeri kitlelerin birikmesiyle ortaya çıkmaktadır. Özellikle vadi kenarlarından dökülerek taşınan morenler buzul çevresinde hızla birikebilmektedir.

Terminal Morenler: Moren sırtlarını ifade ederler ve ana buz kütlelerinden meydana gelmektedirler. Yüksekliği 100 metreye kadar ulaşabilen bu kıtasal buzulların uzunluğu ise 10 kilometreyi bulabilmektedir.

Resesyonel Morenler: Buzul ilerlemelerinin kısa sürede doğurduğu sonuçları ifade etmektedir. Diğer morenlere göre daha kısa sürede oluşan bu moren türü kimi zamanlarda yıl içinde oluştukları için yıllık moren olarak da bilinmektedirler.

Moren Toprak Özellikleri

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Buzların taşıyıp biriktirmesiyle olan moren toprak özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

Moren topraklar, dışsal bir kuvvetin taşıyıp biriktirmesi neticesinde oluştuğu için azonal topraklar arasında yer almaktadır.

Moren depoları olarak da ifade edilen bu topraklar; kaya, kaya parçaları ve toprak gibi köşeli malzemelerden meydana gelirler.

Jeolojide buzul toprağı olarak da bilinen bu toprak türünün dağ zirvelerinde bulunan formları, oldukça verimli olmaları açısından dikkat çekicidir.

Moren Toprak Dünyada Nerede Görülür?

Buzulların taşıyıp biriktirmesi ile oluşan moren topraklar; kalıcı bir kar sınırının olduğu kutup bölgelerinde sıklıkla gözlemlenmektedir. Bu özelliği sebebiyle buzultaş toprağı olarak da bilinen bu toprak türü aynı zaman dünyada en az bulunan topraklar arasında yer almaktadır.

Moren Toprak Türkiye’de Nerede Görülür?

Moren topraklar Türkiye’de nadir olarak görülse de bazı dağların yüksek kesimlerinde morenlere rastlamak mümkündür. Türkiye’de ender görülen moren topraklardan biri, Munzur Dağı’nın doğusunda yer alan Şergülü morenidir.