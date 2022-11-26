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mor ve ötesi 1907 için sahnede

1907 Fenerbahçe Derneği, 30’uncu yılını çok özel bir konser ile kutladı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşecek konserde Fahir Atakoğlu ile mor ve ötesi sahne aldı.

Giriş: 26.11.2022 - 12:21 | Güncelleme: ABONE OL
mor ve ötesi 1907 için sahnede


Fenerbahçe Spor Kulübüne hizmet amacıyla kurulan ve ilk günden bu yana başarılı, yenilikçi ve sürdürülebilir projelere imza atan 1907 Fenerbahçe Derneği, 30’uncu yılını coşkuyla kutlamaya devam ediyor.

30’uncu yıl kapsamında gerçekleşen özel konserde Avrasya Filarmoni Orkestrası ve Şef Orçun Orçunsel eşliğinde Fahir Atakoğlu ile mor ve ötesi ilk kez birbirlerinin sahnesine konuk olarak izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Sunuculuğunu Çağla Şikel’in gerçekleştirdiği gecenin açılışında ünlü komedyen Cem Yılmaz da mini bir performans sergiledi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşen ve yaklaşık 6 bin izleyicinin katıldığı konserde keyifli anlar yaşandı.

Konserin sonunda günün anısına 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Perahya ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç tarafından sahne alan ünlü isimlere forma hediye edildi

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