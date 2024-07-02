Montella’dan 3 değişiklik

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Çekya maçının 11’inde 3 değişiklik yaparak Avusturya karşısında takımı sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam; Samet Akaydin, Salih Özcan ve Hakan Çalhanoğlu’nun yerlerine Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Orkun Kökçü’yü 11’de görevlendirdi.

Kaleyi Mert Günok’a emanet eden İtalyan teknik adam, savunma dörtlüsünü; Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu’ndan oluşturdu. Orta alanda İsmail Yüksek ve Kaan Ayhan’ı görevlendiren Montella, bu ikilinin önünde Orkun Kökçü’ye şans verdi. İtalyan teknik adam, hücum hattının sağında Barış Alper Yılmaz, solunda ise Kenan Yıldız’ı sahaya sürdü. Montella’nın en uçtaki tercihi ise Arda Güler oldu.

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MİLLİLERE LEİPZİG’DE DA BÜYÜK DESTEK Öte yandan milli takıma Leipzig’de de büyük destek vardı. Leipzig’de yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra Almanya ve Avrupa’nın başka şehirlerinden gelen Türk vatandaşlar Leipzig Stadyumu’nu doldurdu. BAKAN BAK, MİLLİ TAKIMA DESTEK OLDU Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Son 16 Turu’nda Avusturya ile oynadığı mücadeleyi yerinde takip etti. Karşılaşmayı Leipzig Stadyumu’nda izleyen Bakan Bak, milli takıma destek oldu.