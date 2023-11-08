Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Galatasaray
        GS
        31
        Fenerbahçe
        FB
        30
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        21
        Trabzonspor
        TS
        19
        Beşiktaş
        BJK
        19
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        19
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        15
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        MKE Ankaragücü
        MKE
        13
        Gaziantep FK
        GFK
        12
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Tümosan Konyaspor
        KON
        10
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        10
        Rams Başakşehir
        İBFK
        9
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        5
        İstanbulspor
        İST
        5
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Montella'dan, İspanya'daki milli futbolculara yakın takip - Futbol Haberleri

        Montella'dan, İspanya'daki milli futbolculara yakın takip

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanya'ya giderek milli futbolcular Arda Güler ve Enes Ünal ile görüştü. İtalyan teknik adam yarın da Çağlar Söyüncü ile bir araya gelecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 00:56 Güncelleme: 08.11.2023 - 00:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Montella'dan, İspanya'daki millilere yakın takip
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın İspanya'da yaptığı görüşmelerle ilgili bilgi paylaştı. Milli futbolcuları yakından takip eden Montella, antrenman izleme ve maç takibi yapmak üzere gittiği İspanya'daki temaslarına başladı. İlk olarak T.C. Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci’ye bir nezaket ziyaretinde bulunan Montella, daha sonra milli futbolcu Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid’in antrenman tesislerine gitti. Montella, burada takımın teknik direktörlüğünü yapmakta olan İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti ile görüştü ve idmanın bir bölümünü kendisiyle birlikte takip etti. Montella daha sonra Arda ile bir araya geldi.

        Vincenzo Montella, bugünkü ikinci görüşmesini ise yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrasında geçirdiği ameliyat sonrası tedavi süreci devam eden, İspanya’nın Getafe kulübünde forma giyen Enes Ünal ile gerçekleştirdi. A Millî Takım Teknik Direktörü Montella, bu akşam Atlético Madrid ile Celtic arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını da stadyumdan takip edecek.

        İtalyan teknik adam, yarınki programı kapsamında ise Atletico Madrid’de oynayan milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile görüşecek. Akşam saatlerinde de Arda Güler’in takımı Real Madrid ile Ümit Millî Takım oyuncusu Serdar Saatçı’nın formasını giydiği Portekiz ekibi Braga arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında tribündeki yerini alacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail Ordusu Gazze'nin merkezine girdi
        İsrail Ordusu Gazze'nin merkezine girdi
        İsrail savaş uçakları Beyrut üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi
        İsrail savaş uçakları Beyrut üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi
        İstanbul’da dehşet! Anne ve kızını öldürüp intihar etti
        İstanbul’da dehşet! Anne ve kızını öldürüp intihar etti
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Polat çiftinin muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Polat çiftinin muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dikkat çeken iddia!
        Dikkat çeken iddia!
        Okan Buruk'tan açıklama: Muslera oynayacak mı?
        Okan Buruk'tan açıklama: Muslera oynayacak mı?
        Beşiktaş için Lucescu iddiası!
        Beşiktaş için Lucescu iddiası!
        Sevindiren yağış tahmini!
        Sevindiren yağış tahmini!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        Habertürk Anasayfa