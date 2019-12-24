"İKON OLMAK İSTEMEM"

53 yaşındaki oyuncu, "İkon olarak değil oyuncu olarak anılmak isterim. Çünkü ikon olma düşüncesi bana zamanın durduğu fikrini veriyor ancak kadın oyuncu olarak kalmak, bir kadının zaman içindeki yaşayışı gibi" şeklinde konuşmuştu.