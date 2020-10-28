Real Madrid son nefeste... İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci hafta maçında; deplasmanda Mönchengladbach ile 2-2 berabere kaldı. Borussia Park'ta oynanan mücadelede, Alman ekibi; 33 ve 58. dakikalarda Marcus Thuram attığı gollerle 2-0 öne geçti. Marcus Thuram, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. maçında babası Lilian Thuram'ın gol sayısını (1) geçti. İlk 45 dakika bu sonuçla tamamlandı. Real Madrid 87. dakikada Benzema'nın attığı golle farkı 1'e indirdi. 90+3. dakikada son sözü Casemiro söyledi: Real Madrid 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Mönchengladbach 2 puana yükseldi. Gruptaki ilk maçında kendi evinde Shakhtar Donetsk'e 3-2 yenilen Zinedine Zidane yönetimindeki Real Madrid ise ilk puanını aldı. Öte yandan B Grubu'nda oynanan diğer maçta Shakhtar Donetsk ile Inter golsüz berabere kaldı. Grupta Shakhtar Donetsk'in 4 puanı, Inter'in ise 1 puanı bulunuyor.

GECENİN SONUÇLARI

İkinci hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Lokomotiv Moskova (Rusya) - Bayern Münih (Almanya): 1-2

Atletico Madrid (İspanya) - Salzburg (Avusturya): 3-2

B Grubu:

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Inter (İtalya): 0-0

Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Real Madrid (İspanya): 2-2

C Grubu:

Porto (Portekiz) - Olympiakos (Yunanistan): 2-0

Olympique Marsilya (Fransa) - Manchester City (İngiltere): 0-3

D Grubu:

Atalanta (İtalya) - Ajax (Hollanda): 2-2

Liverpool (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka): 2-0