Monaco-Fenerbahçe Beko maçı için nefesler tutuldu. Fenerbahçe Beko Euroleague'de 24 maçta aldığı 15 galibiyet 9 mağlubiyet ile 4. sırada bulunuyor. Hatırlanacağı gibi iki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 86-74 kazanmıştı. Peki, "Monaco-Fenerbahçe Beko Euroleague maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...