2022-2023 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 1. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 20:00'de Fransız temsilcisi Kızılyıldız'a konuk oluyor. Ekibimiz, deplasmanda yeni bir galibiyet serisine başlamak istiyor.

MONACO ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Monaco Anadolu Efes maçı karşılaşması bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

MONACO ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Monaco Anadolu Efes maçı karşılaşması S Sport'tan canlı yayınlanacak.