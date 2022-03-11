2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 28. hafta maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 22:00'de Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk oluyor. Ekibimiz, deplasmanda yeni bir galibiyet serisine başlamak istiyor.

MONACO ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Monaco Anadolu Efes maçı karşılaşması bu akşam saat 22:00'de başlayacak.

MONACO ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?