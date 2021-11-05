Tüm dünya koronavirüs tedavisi için geliştirilen Molnupiravir hapını konuşuyor. Molnupiravir, ülkelere koronavirüs pandemisini yönetmeleri için aşıların yanı sıra bir seçenek sunuyor. İlaçı merak eden milyonlarca insan, "Molnupiravir nedir?" sorusunun cevabını arıyor.

MOLNUPİRAVİR NEDİR?

Molnupiravir, hafif ila orta dereceli covid-19 vakalarının hastaneye yatış veya ölümle sonuçlanan ciddi vakalara dönüşmesini önlemeyi amaçlayan ilaç devi Merck'in antiviral bir hapıdır. Covid-19 olan kişiler, semptomların başlamasından sonraki beş gün içinde başlayarak ilacı beş gün boyunca günde iki kez alınacak.

MOLNUPİRAVİR NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bir FDA danışma komitesi , acil kullanım izni talebini görüşmek üzere 30 Kasım'da toplanacak ve ilacın yıl sonuna kadar kullanıma sunulmasını sağlayacak bir zaman çizelgesi belirleyecek.