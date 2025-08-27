Habertürk
    Takipde Kalın!
        Moldova: AB olmasa geçmişe takılı kalırız

        Moldova: AB olmasa geçmişe takılı kalırız

        Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Avrupa Birliği'nin (AB) ülkesi için önemine değinerek "Açıkça söylemek isterim ki Avrupa'nın başka bir alternatifi yok. Ülkemiz, AB olmadan geçmişe takılıp kalır." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 21:00 Güncelleme: 27.08.2025 - 21:00
        Moldova: AB olmasa geçmişe takılı kalırız
        Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) olmadan geçmişe takılıp kalacağını söyledi.

        Sandu, Moldova Bağımsızlık Günü vesilesiyle Moldova'nın başkenti Kişinev'e ziyarette bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz'le ortak bir basın toplantısı düzenledi.

        Ülkesinin 34'üncü bağımsızlık yıl dönümünü kutladığını belirten Sandu, "Açıkça söylemek isterim ki Avrupa'nın başka bir alternatifi yok. Ülkemiz, AB olmadan geçmişe takılıp kalır." dedi.

        Sandu, Fransa, Polonya ve Almanya liderlerinin Moldova'ya gelmesinin saygı ve takdir göstergesi olduğunu vurgulayarak "Bugün dostlarımız yanımızda. Moldova'nın önemli olduğunu ve AB üyeliğinin uzak bir hayal olmadığını göstermek için buradalar." ifadelerini kullandı.

        Moldova'nın bağımsızlığının her zamankinden daha fazla sınandığını söyleyen Sandu, ülkesinin dezenformasyon kampanyaları, siber saldırılar, nefret söylemleri ve daha birçok olumsuzlukla karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

        Cumhurbaşkanı Sandu, sorumluluklarının farkında olduklarını ifade ederek "İstediğimiz geleceğe ancak onu korursak sahip olabiliriz. Moldova adına karar verecek olanlar yalnızca Moldovalılar olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

        Habertürk Anasayfa