03 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Edinilen bilgiye göre olay, Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesindeki 97 numaralı apartmanda saat 20:00 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle kavga eden 34 yaşındaki Sarantuya Tsendsuren adlı Moğolistan uyruklu kadın ile eşi Turbadrakh Masblai (42) arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Moğolistanlı çift, mutfaktan aldıkları bıçakları birbirlerine sapladı. İHA'nın haberine göre; çığlık seslerini duyan apartman sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sarantuya Tsendsuren’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı kocaya ilk müdahaleyi olay yerinde yapan ekipler, Turbadrakh Masblai’yı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Turbadrakh Masblai’ın yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Öte yandan karı kocanın yaklaşık 3 hafta önce apartman dairesini kiraladıkları ve burda 5 kişi yaşamaya başladıkları öğrenildi. Ölen Sarantuya Tsendsuren ile eşi Turbadrakh Masblai’nın aynı mahalledeki bir konfeksiyon atölyesinde birlikte çalıştıkları belirtildi.
CİNAYETİN ARKASINDA KISKANÇLIK YATIYOR
Polisin yaptığı soruşturmada, karısını işyerindeki erkeklerden kıskandığı ve cinayete giden kavganın da bu yüzden başladığı öğrenildi. Moğolistan uyruklu Turbadrakh Masblai’ın, karısıyla olaydan birkaç gün önce de eşi Sarantuya Tsendsuren’yla ‘işyerinde başka erkeklere bakıyorsun’ diyerek tartıştığı, bu nedenle işten çıkartıldığı kaydedildi.
Kocası işten çıkarıldıktan sonra konfeksiyon atölyesinde çalışmayı sürdüren Sarantuya Tsendsuren ile Turbadrakh Masblai’ın yine kavga ettikleri ve birbirine bıçakla vurdukları öğrenildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!