Moğolistan'da genel seçimin galibi iktidardaki Moğolistan Halk Partisi oldu

Genel Seçim Komisyonu, ilk sonuçlara göre parlamentodaki 76 sandalyenin, MPP'nin 62'sini, ana muhalefetteki Demokrat Partinin ise 11'ini kazandığını, 3 sandalyenin de bağımsızlar ve koalisyonlar tarafından paylaşıldığını duyurdu.
Moğolistan'da, ilk kez tek bir parti birbirini izleyen seçimlerde meclis çoğunluğu elde ederken, seçim zaferinin, Başbakan Ukhnaagiin Khurelsukh'a yeni kabinesini herhangi bir muhalefetle karşılaşmadan özgürce kurma fırsatı tanıyacağı ifade ediliyor.
Khurelsukh öte yandan, 2017'de göreve gelen Demokrat Partili Devlet Başkanı Khaltmaagiin Battulga ile çalışacak.
Moğolistan'da 2 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. Yetkililer dün yapılan genel seçime katılım oranının yüzde 73 olduğunu belirtiyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle katı sosyal mesafe önlemlerinin uygulandığı oy verme işlemi sırasında, başkent Ulanbator'da seçmenlerin oy verme merkezlerinde aralarında 2 metre mesafe bırakarak uzun kuyruklar oluşturduğu görülmüştü.
Oy verme merkezlerinde seçmenlerin ateşleri ölçülmüş ve el dezenfektanları da dağıtılmıştı.
Kovid-19 vaka sayısının 216 olduğu ülkede yeni tip koronavirüsten ölen olmadı.
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