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        Haberler Magazin Moein konserinde gerginlik yaşandı, cam kapılar kırıldı - Magazin haberleri

        Moein konserinde gerginlik yaşandı, cam kapılar kırıldı

        İranlı şarkıcı Moein, Van'da verdiği konserle hayranlarıyla buluştu. Kente gelen İranlılar, saatlerce konser alanına girebilmek için beklerken, yaşanan izdiham nedeniyle salonun cam kapıları kırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 09:28 Güncelleme: 15.04.2024 - 09:42
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          İranlı şarkıcı Moein, Van'da verdiği konserle sevenleriyle bir araya geldi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüs yerleşkesindeki kapalı spor salonunda sahne alan Moein konseri için polis ve özel güvenlik görevlileri alanda yoğun güvenlik önlemi aldı.

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          Van'da bulunan ve konser için gelen binlerce İranlı konserden saatler öncesinden salona girmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

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          Konser alanına girmek için saatlerce kapıda bekleyen İranlılar, konserin yapılacağı salonun önünde izdiham oluşturdu.

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          EZİLME TEHLİKESİ YAŞANDI

          Yaşanan izdiham ile birlikte biranda cam kapıya yüklenen İranlıların, içeri girmeye çalıştıkları sırada cam kapılar yerle bir oldu. Tehlikeye aldırış etmeyen birçok İranlı, bu sırada ezilme tehlikesi yaşadı. Basına kapalı olan konserde Moein, şarkılarını seslendirdi.

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