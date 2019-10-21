Modern Yer Biliminin kurucuları; College de France Öğretim Üyesi Prof. Dr. Xavier Le Pichon, Cambridge Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dan Peter McKenzie, Oxford Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. John Dewey ve İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, Teke Tek Bilim'de Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

Dünyaca ünlü jeologlar; İstanbul'da geçtiğimiz ay meydana gelen 5,8'lik deprem ardından beklenen büyük İstanbul depremi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Büyük İstanbul Depreminin senaryolarının konuşulduğu programda Türkiye'nin çok ciddi bir jeolojik hareketliliğin içinde yaşadığı vurgulandı. Marmara Denizi'nde bulunan faylardaki kırılmanın durumuna göre olası depremin 7,6 şiddetine kadar çıkabileceği belirtildi.

Deprem sonrası Marmara Denizi'nde tsunami oluşabileceğini belirten uzmanlar, son depremle birlikte Marmara Denizi etrafında küçük hareketliliklerin kaydedildiğini anlattı.

Haritalandırmanın önemin vurgu yapan, haritaların güncellenmesi sayesinde depremin yıkıcı etkilerinin daha çok azalacağına dikkat çeken duayen jeologlar, Türkiye'nin haritalandırmaya daha fazla kaynak ayırması gerektiğini kaydetti.