Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        25
        Trabzonspor
        TS
        24
        Samsunspor
        SAMS
        20
        Göztepe
        GÖZ
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        18
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Haberler Spor Diğer Modern pentatlonda millilerimizden madalya yağmuru! - Diğer Haberleri

        Modern pentatlonda millilerimizden madalya yağmuru!

        Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu çatısı altında düzenlenen Avrupa Biathle-Triathle Lazer Run Şampiyonası'nın 3. günü sona erdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2025 - 19:58 Güncelleme: 07.11.2025 - 19:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Modern pentatlonda millilerimizden madalya yağmuru!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Alanya’nın ev sahipliğinde 5-9 kasım tarihleri arasında düzenlenen Şampiyona kapsamında bugün Triathle alanında Mix Bayrak, Kadın ve Erkek Bayrak Takım yarışmaları düzenlendi.

        Milli sporcularımız günün sonunda; 14 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 21 madalya kazanarak şampiyonadaki madalya hegemonyasını sürdürdü.

        Milli sporcularımızın çeşitli kategorilerde kazandığı madalya tablosu ise şöyle oluştu:

        ALTIN MADALYA

        MIX BAYRAK KATEGORİSİ

        Asya Saat – Gökhan Uraz Altun (U9 Mix)

        Deniz Cantürk-Mehmet Deniz Özgül (U11 Mix)

        Zeynep Dilara Ünlü – Kerem Batur Genç (U13 Mix)

        REKLAM

        Elif Ecem Öztürk – Mehmet Doruk Özkan(U15 Mix)

        Tuana Özgür-Arda Meriç (U17 Mix)

        KADINLAR BAYRAK KATEGORİSİ

        Defne Cengiz – Deniz Cantürk (U11 Kadın)

        Zeynep Dilara Ünlü -Esma Bahtiyar (U13Kadın)

        Elvin Aydemir- Eda Bedir (U15 Kadın)

        İpek Akşın - Sidal Aslan (Büyükler Kadın)

        ERKEKLER BAYRAK KATEGORİSİ

        Enes Berke Taşkan-Muhittin Karahan Koç (U11 Erkek)

        Nevzat Ata Saat- Kerem Batur Genç (U13 Erkek)

        Serhan Efe Uçarı - Mehmet Doruk Özkan (U15)

        Arda Meriç-Muhammed Emir Kurtulan (U17 Erkek)

        Jan Demir Vurdum - Eren Kıvanç Taşyaran (Genç Erkek)

        GÜMÜŞ MADALYA

        MIX BAYRAK KATEGORİSİ

        Yaren Kalender-Nurettin Can Salcı (U19)

        Yağmur Malkoç -Barış Doğu Çelik (JUNIOR)

        Sıdal Arslan - Mert Toprak Temiz (BÜYÜKLER)

        KADINLAR BAYRAK KATEGORİSİ

        Tulya Kesebir –Tuana Özgür (U17 Kadın)

        ERKEKLER BAYRAK KATEGORİSİ

        REKLAM

        Alptuğ Ulaş - Ali Akaydın (Büyükler Erkek)

        BRONZ MADALYA

        KADINLAR BAYRAK KATEGORİSİ

        Alis Müftüoğlu - Neva Sönmez (U19 Kadın)

        Yağmur Malkoç - Nilsu Mutlu (Genç Kadın)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Kiralık katil iddiası! Olay yerinde keşif yapılacak
        Kiralık katil iddiası! Olay yerinde keşif yapılacak
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        "1 milyon dron tedarik edeceğiz"
        "1 milyon dron tedarik edeceğiz"
        7 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        7 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Selam vermek istediği arkadaşının kullandığı kamyon çarptı!
        Selam vermek istediği arkadaşının kullandığı kamyon çarptı!
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Habertürk Anasayfa