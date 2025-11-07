Modern pentatlonda millilerimizden madalya yağmuru!
Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu çatısı altında düzenlenen Avrupa Biathle-Triathle Lazer Run Şampiyonası'nın 3. günü sona erdi.
Alanya’nın ev sahipliğinde 5-9 kasım tarihleri arasında düzenlenen Şampiyona kapsamında bugün Triathle alanında Mix Bayrak, Kadın ve Erkek Bayrak Takım yarışmaları düzenlendi.
Milli sporcularımız günün sonunda; 14 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 21 madalya kazanarak şampiyonadaki madalya hegemonyasını sürdürdü.
Milli sporcularımızın çeşitli kategorilerde kazandığı madalya tablosu ise şöyle oluştu:
ALTIN MADALYA
MIX BAYRAK KATEGORİSİ
Asya Saat – Gökhan Uraz Altun (U9 Mix)
Deniz Cantürk-Mehmet Deniz Özgül (U11 Mix)
Zeynep Dilara Ünlü – Kerem Batur Genç (U13 Mix)
Elif Ecem Öztürk – Mehmet Doruk Özkan(U15 Mix)
Tuana Özgür-Arda Meriç (U17 Mix)
KADINLAR BAYRAK KATEGORİSİ
Defne Cengiz – Deniz Cantürk (U11 Kadın)
Zeynep Dilara Ünlü -Esma Bahtiyar (U13Kadın)
Elvin Aydemir- Eda Bedir (U15 Kadın)
İpek Akşın - Sidal Aslan (Büyükler Kadın)
ERKEKLER BAYRAK KATEGORİSİ
Enes Berke Taşkan-Muhittin Karahan Koç (U11 Erkek)
Nevzat Ata Saat- Kerem Batur Genç (U13 Erkek)
Serhan Efe Uçarı - Mehmet Doruk Özkan (U15)
Arda Meriç-Muhammed Emir Kurtulan (U17 Erkek)
Jan Demir Vurdum - Eren Kıvanç Taşyaran (Genç Erkek)
GÜMÜŞ MADALYA
MIX BAYRAK KATEGORİSİ
Yaren Kalender-Nurettin Can Salcı (U19)
Yağmur Malkoç -Barış Doğu Çelik (JUNIOR)
Sıdal Arslan - Mert Toprak Temiz (BÜYÜKLER)
KADINLAR BAYRAK KATEGORİSİ
Tulya Kesebir –Tuana Özgür (U17 Kadın)
ERKEKLER BAYRAK KATEGORİSİ
Alptuğ Ulaş - Ali Akaydın (Büyükler Erkek)
BRONZ MADALYA
KADINLAR BAYRAK KATEGORİSİ
Alis Müftüoğlu - Neva Sönmez (U19 Kadın)
Yağmur Malkoç - Nilsu Mutlu (Genç Kadın)