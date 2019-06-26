Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; ünlü modacı Emel Yıldırım, önceki akşam kız arkadaşları ile Sarıyer'deki bir restoranda görüntülendi.

Arkadaşları ile balık yiyip bol bol sohbet eden Yıldırım, mekan çıkışında, "Arkadaşlar siz sormadan ben söyleyeyim. Kızlarla toplandık. Yemek yedik, sohbet ettik. Çok keyifli saatler geçirdik, şimdi evimize gidiyoruz" ifadelerini kullandı.