MKE AŞ: Amacımız ABD ordusuna silah satmak

Ocak ayı başında dünyanın en büyük elektronik fuarı olan CES’te TOGG’un yeni ürün lansmanı yapılmıştı. İki hafta sonra ise Las Vegas’ta bu kez Türk savunma sanayinin öncü firmaları dünyanın en büyük silah fuarında SHOT SHOW da Türkiye’yi temsil etti.

Fuar alanında MKE AŞ Genel Müdürü Yasin Akdere ile konuştuk. Yasin Akdere hem MKE’nin vizyonunu anlattı hem de ABD başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen silah ve mühimmatlar hakkında bilgi verdi: "SHOT Show dünyadaki en büyük sivil silah satış fuarının organize edildiği bir platform. Bu sene 2 bin 130’dan fazla dünya çapında silah mühimmat üzerine firma katılım sağladı. Amerika’da Türk savunma sanayinin ayak izleri MKE AŞ’nin öncülüğünde büyüyor. Bunun göstergesini ihracat rakamlarımızda da görebiliyorsunuz.Tüfek, tabanca,fişek ve yedek parçaya kadar ürün portföyümüz çok geniş."

"VEGAS’TA OLAN VEGAS’TA KALMAMALI"

Dünya çapında 2 bin 130 firmanın temsil edildiği fuara MKE AŞ başta olmak üzere 60 Türk firması katıldı. Alt yükleniciler de dahil edildiğinde fuara katılan Türk firmalarının sayısı 90’ı buldu.

Fuar alanında Türk firmalarına ait standları MKE AŞ Genel Müdürü Yasin Akdere ile birlikte dolaştık.

Canik, Huğlu, Ata gibi pek çok firmanın standını gezerken Akdere fuarın ana sponsorunun da yine bir Türk firması olduğunu söyledi. Sarsılmaz firmasının iki yıldır dünyanın en büyük fuarına ev sahipliği yaptığını belirtti. Yasin Akdere hem her yıl fuara katılan Türk firmalarının sayısının hem de ticaret hacminin artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye adına duyduğu gururu vurgularken ekonomisi turizme bağlı Vegas’ın popülaritesinin artmasında ve tanıtımında kullanılan “ Vegas’ta olan Vegas’ta kalır” sloganından hareketle “ Vegas’ta olan Vegas’ta kalmamalı. Türk firmalarının yaptıklarını ve Türk savunma sanayindeki gelişimi herkes görmeli” ifadesini kullandı.

MKE Genel Müdürü Yasin Akdere şöyle devam etti: "Önümüzdeki dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlara uygun bir şekilde ihracatı daha da artıracak alt yapıyı oluşturmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi artık Türk savunma sanayi şampiyonlar liginde oynuyor. Bunun göstergesi bugün bu fuarda 60 Türk firmanın bulunması. Bu fuara katılım MKE ile başlamış sonrasında 10-15 şirket derken bugün 60 şirkete ulaşmış."

MKE 52 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA İMZALADI

ABD PİYASASINDA TÜRKİYE EN BÜYÜK TEDARİKÇİ

ABD sivil silah piyasasının en büyük tedarikçilerinden biri Türkiye. ABD’de sivil olarak olarak satılan her 6 silahtan biri Türkiye’den ihraç ediliyor. Fuarda sadece bir firmayla 52 milyon dolarlık anlaşma imzalayan MKE AŞ’nin hedefleri arasında sadece sivil piyasa yok, ABD ordusuna silah ve mühimmat ihracatı da var.

HEDEF ABD ORDUSUNA SİLAH SATMAK

"Markamızın ABD’de bilinirliği yüksek" diyen Akdere, sözlerine şöyle son verdi: "1956’dan beri MKE olarak ABD’ye ihracatımız var. Amacımız ABD’de sivil savunma sanayiinin yanı sıra ABD ordusuna da satış yapmak. Ürünlerimiz kalite ve fiyat anlamında çok cazip. Elimizdeki istatistiklere baktığımızda geçen sene Amerikan sivil sektöründe 6,5 milyon adet silah satılmış bunun 1 milyondan fazlası Türkiye’den ihraç edilmiş. Biz bugün burada MKE diğer firmalarımızla birlikte bayrağımızı dalgalandırmanın gururu yaşıyoruz. Bu anlamda devletimizin her kademesinin desteğini aldığımızı söylemeliyim. Cumhurbaşkanımız 'ihracatta patlama bekliyorum' diyor. Milli Savunma Bakanımız 'cin şişeden çıktı' diyor. Bunu gerçekten görebiliyoruz."