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        Haberler Spor Futbol 1. Lig MKE Ankaragücü, tarihinde ikinci kez 2. Lig'e düştü - Futbol Haberleri

        MKE Ankaragücü, tarihinde ikinci kez 2. Lig'e düştü

        Trendyol 1. Lig'de üçlü averaj sonunda küme düşen MKE Ankaragücü, tarihinde ikinci kez 2. Lig'e (Eski adıyla 3. Lig) düştü. MKE Ankaragücü, üst üste iki sezon küme düşmekten kurtulamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 19:09 Güncelleme: 10.05.2025 - 19:09
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        Ankaragücü, tarihinde ikinci kez 2. Lig'e düştü
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        Trendyol 1. Lig'de üçlü averaj sonunda küme düşen MKE Ankaragücü, tarihinde ikinci kez 2. Lig'e (Eski adıyla 3. Lig) düştü.

        Mustafa Kaplan yönetiminde son 3 haftada 9 puan toplamasına rağmen, Manisa FK ve Pendikspor karşısında üçlü averajda gerisinde kalan MKE Ankaragücü; Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Adanaspor ve Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'dan sonra 2. Lig'e düşen 4. takım oldu.

        Süper Lig'de 3 büyüklerden sonra en fazla yer alan kulüp olan MKE Ankaragücü, daha önce 2. Lig'e sadece bir kez düşmüştü.

        MKE Ankaragücü, 2. Lig'e büyük maddi sıkıntılar yaşadığı 2012-2013 sezonunda düşerken, 2024-2025'te de aynı üzüntüyü yaşadı.

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        ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ DÜŞTÜ

        MKE Ankaragücü, üst üste iki sezon küme düşmekten kurtulamadı.

        Geçen sezon da Süper Lig'den düşen MKE Ankaragücü, bu sezon 1. Lig'de aynı sonu yaşadı.

        TARAFTARIN BÜYÜK ÜZÜNTÜSÜ

        MKE Ankaragücü taraftarı maç sonu büyük üzüntü yaşadı.

        Manisa FK'nin, Central Hospital Ümraniyespor karşısında attığı golden sonra Eryaman Stadı büyük bir sessizliğe büründü.

        Maç sonunda takımın küme düşmesiyle, stadı dolduran 20 bine yakın sarı-lacivertli taraftar da yönetime tepki gösterdi.

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