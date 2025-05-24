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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı Gazi Ercüment Tekin oldu! - Futbol Haberleri

        MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı Gazi Ercüment Tekin oldu!

        MKE Ankaragücü Spor Kulübünün Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa Gazi Ercüment Tekin seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 17:43 Güncelleme: 24.05.2025 - 17:43
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        Ankaragücü'nün yeni başkanı belli oldu
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        Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilen genel kurula Gazi Ercüment Tekin tek aday olarak girdi.

        Şerafettin Demir başkanlığında oluşturulan divan kurulunun ardından genel kurul çalışmalarına başladı. Bilanço, gelir ve gider hesapları, yönetim kurulu ile denetim kurulu ve raporları oylandı. Bu maddeler, delegelerce kabul edilmedi.

        Genel kurulda gündem maddelerinin oylanmasının ardından seçime geçilirken, Gazi Ercüment Tekin, 308 delegenin oyunu alarak başkan oldu.

        Gazi Ercüment Tekin, genel kurulun ardından yaptığı konuşmada, başkanlığa seçildiği için mutlu olduğunu ifade etti.

        MKE Ankaragücü taraftarının kulübüne sahip çıktığını belirten Tekin, "MKE Ankaragücü taraftarı kulübünü almıştır. Artık Ankaragücü bizimdir, hepimizindir. Hep beraber olalım. Bu şehri ayağa kaldırmakla mükellefiz. Bir kişiyle değil, hep beraber başaracağız. Bu şehrin ayağa kalkması için bizim ayağa kalmamız lazım. Atkılılar kulübüne sahip çıkmıştır. İnşallah önümüzdeki günler hepimize hayırlı olsun. Ankaragücü yaşasın." diye konuştu.

        Tekin'in başkanlığındaki yönetim kurulu asil üyeleri şu şekilde:

        Ali Şen Aksoy, Adnan Potuk, Ahmet Onur Yazıcıoğlu, Ahmet Özdemir, Bora Bal, Cem Koçyiğitoğlu, Emrah Mustafa Göktepe, Emre Ünal, Harun Demirtaş, Hikmet Doğanlı, İsmet Beltan, Furkan Gümüşcü, Osman Toygar, Ömer Akyüz, Savaş Demirel, Serdar Taylan, Serkan Güven, Türker Demir, Ümit Tekin ve Yücel Kaya

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