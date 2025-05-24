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        Haberler Gündem 3. Sayfa 74 kadın kurtarıldı! 21 kişi tutuklandı! Konya'da 'masaj' operasyonu! | Son dakika haberleri

        74 kadın kurtarıldı! 21 kişi tutuklandı! Konya'da 'masaj' operasyonu!

        Konya'da, polis tarafından fuhuş yapıldığı iddiasıyla 10 farklı masaj salonuna 'Şah-Mat' adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 şüpheli yakalanırken, 74 mağdur kadın kurtarıldı. Şüphelilerden 21'i tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 13:41 Güncelleme: 24.05.2025 - 14:39
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        74 kadın kurtarıldı! 21 kişi tutuklandı! Konya'da 'masaj' operasyonu!
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        Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' soruşturması kapsamında, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi 3 ay süren bir çalışma gerçekleştirdi.

        10 MASAJ SALONUNA OPERASYON

        DHA'daki habere göre ekipler, 3 ayın ardından 10 farklı masaj salonuna 'Şah-Mat' adı verilen büyük çaplı bir operasyon düzenledi.

        FUHUŞ YAPTIRILAN 74 KADIN KURTARILDI

        90 ekipten oluşan ve toplamda 239 polisin görev aldığı operasyon, eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 28 şüpheli gözaltına alındı. Aynı zamanda fuhuş yaptıkları tespit edilen 74 mağdur kadın kurtarıldı.

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        ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ

        Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; yüklü miktarda para, çeşitli dövizler ve altın ele geçirildi. 915 bin 610 lira nakit Türk lirası, 530 euro, 175 dolar, 5 Ukrayna grivnası, 5 Gürcistan larisi ve 18 gram altına el konuldu.

        Ayrıca yapılan aramalarda; 1 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, çeşitli çaplarda 92 fişek, 12 kamera kayıt cihazı, 20 alarm sistemi, 10 alarm kumandası ve 25 el telsizi bulundu. Muhtelif miktarda bulunan uyuşturucu maddelerine de el konuldu.

        28 ŞÜPHELİDEN 21'İ TUTUKLANDI

        Yakalanan 28 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #Konya
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