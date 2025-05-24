Fransa'da elektrik kesintileri: Cannes festivali yarıda kaldı

Fransız basınındaki haberlere göre, RTE, bu sabah yüksek gerilim hattına ait bir direğin devrilmesinin bu elektrik kesintisine neden olduğunu belirtti.

RTE, gece Cannes çevresinde bir elektrik trafosunda çıkan yangının, elektrik şebekesinin güçsüzleşmesine neden olduğunu kaydetti.