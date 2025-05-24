Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.356,04 %-1,26
        DOLAR 38,9767 %0,13
        EURO 44,2243 %0,49
        GRAM ALTIN 4.204,13 %1,96
        FAİZ 45,11 %0,78
        GÜMÜŞ GRAM 41,95 %1,34
        BITCOIN 108.194,00 %-0,06
        GBP/TRY 52,8297 %1,00
        EUR/USD 1,1362 %0,72
        BRENT 64,78 %0,53
        ÇEYREK ALTIN 6.873,76 %1,96
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cep telefonu, akıllı saat, tablet, bilgisayar... İnternet alışverişinde yeni dönem! Cayma hakkında önemli değişiklikler - İş-Yaşam Haberleri

        Cep telefonu, akıllı saat, tablet, bilgisayar... Online alışverişlerde yeni dönem

        Ticaret Bakanlığı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde tüketici lehine bazı düzenlemeler yaptı. Buna göre; tüketicinin ekonomik menfaatlerinin korunması için online alışverişte cayma hakkı halinde kargo ücreti alıcıdan alınamayacak. Ayrıca internet üzerinden satın alınan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi ürünlerde cayma hakkının kullanılamayacağına yönelik değişiklik gözden geçirildi ve istisna kaldırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 09:29 Güncelleme: 24.05.2025 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Online alışverişlerde yeni dönem
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ticaret Bakanlığı, mesafeli satış sözleşmelerine ilişkin olarak tüketicileri koruyan önemli mevzuat değişiklikleri yaptı.

        1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek bu düzenlemelerle, cayma hakkını kullanan tüketicilere iade kargo ücreti yansıtılamayacak ve bazı elektronik ürünlerdeki cayma hakkı istisnaları kaldırılacak.

        KARGO ÜCRETİ TÜKETİCİYE YÜKLENEMİYECEK

        Tüketicilerin mesafeli alışverişlerde ürün iadesi yaparken kargo ücretinden sorumlu tutulmalarına yönelik daha önce getirilen değişiklik, 4 Eylül 2024’te yapılan 28. Tüketici Konseyi’nde gelen öneriler doğrultusunda geri çekildi.

        Buna göre, cayma hakkını kullanan tüketicilerin iade kargo ücreti, satıcı veya sağlayıcı tarafından karşılanacak.

        REKLAM

        ELEKTRONİK ÜRÜNLERDE CAYMA HAKKI

        Daha önce cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi ürünlerde cayma hakkının kaldırılacağı öngörülmüştü.

        Ancak tüketicilerden gelen talepler dikkate alınarak bu düzenlemeden vazgeçildi. Böylece söz konusu ürünlerde de tüketiciler, satın alma sonrası 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkını kullanabilecek.

        ARABULUCULUK BİLGİSİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMUNDA YER ALACAK

        Yine 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek başka bir düzenleme ise, tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuğa başvuru şartına yönelik.

        Buna göre, parasal limitler dahilindeki uyuşmazlıklarda mahkemeye başvurmadan önce arabulucuya başvurulması gerektiği bilgisi, mesafeli satış sözleşmesi yapılmadan önce tüketiciye sunulan ön bilgilendirme formunda yer alacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Kesik baş cinayetinde kan donduran itiraf: Sevgilim azmettirdi!
        Kesik baş cinayetinde kan donduran itiraf: Sevgilim azmettirdi!
        İşçinin kıdem tazminatı hakkı
        İşçinin kıdem tazminatı hakkı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Cannes'ın alçak sesli protestoları
        Cannes'ın alçak sesli protestoları
        Temmuz gibi cumartesi! İllerimizde hava durumu...
        Temmuz gibi cumartesi! İllerimizde hava durumu...
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        Altın Oscar heykelinin kökeni bakın neymis!
        Altın Oscar heykelinin kökeni bakın neymis!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Fransa'da öldürülen Türk genci için yürüdüler
        Fransa'da öldürülen Türk genci için yürüdüler
        İtalya'da şampiyon Napoli!
        İtalya'da şampiyon Napoli!
        7 yıl sonra gelen final!
        7 yıl sonra gelen final!
        Karar çıktı
        Karar çıktı
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Trump'tan Samsung için vergi sinyali
        Trump'tan Samsung için vergi sinyali
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        ABD Suriye'ye yaptırımları hafifletti
        ABD Suriye'ye yaptırımları hafifletti
        Fenerbahçe Beko finalde!
        Fenerbahçe Beko finalde!
        Habertürk Anasayfa