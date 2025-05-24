Bursa'da olay, 22 Mayıs'ta merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bilgin G., yanındaki kız arkadaşı ile M.Y.'nin kullandığı taksiye bindi.

Yanında taşıdığı silahı, taksi şoförüne doğrultup, kendisini rahatsız eden aracı takip etmesini istedi. Şüphelinin isteğini yerine getiren taksici, bir süre sonra aracın gözden kaybolduğunu söyledi.

TAKSİCİYİ GASP EDİP KAÇTI

Bilgin G., silahını taksi şoförüne doğrultarak, "Senin yüzünden kaçtı" diye bağırdı. Aracı boş alana çektiren şüpheli Bilgin G., "Sen niye kaçırdın adamları? Sana verdiğim bin lirayı ver" dedi. Taksi şoförü "Bana 800 lira verdin ağabey" deyince, Bilgin G. de "Ver lan 200 lira daha" diyerek silah zoruyla taksicinin cebindeki bütün parayı gasp etti.