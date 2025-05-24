11 yaşındaki Edanur dikkatsizlik kurbanı!
Burdur'da, traktörün şarampole devrildiği kazada ortaokul öğrencisi olan 11 yaşındaki Edanur Kubilay yaşamını yitirdi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı
Burdur'da kaza, dün saat 18.00 sıralarında Taşkapı köyü Yassıca mevkiinde meydana geldi. Kamil Kubilay (22), kullandığı traktörün hakimiyetini kaybetti.
KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI
DHA'daki habere göre şarampole devrilen traktörde sürücü ile traktöre bağlı sepetteki Şerife Kubilay (46), Fatma Kubilay (41), Yiğit Kubilay (9) ve Edanur Kubilay (11) yaralandı.
EDANUR HASTANEDE CAN VERDİ
İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Taşkapı Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Edanur Kubilay, yaşamını yitirdi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Taşkapı Şehit Mükerrem Varol İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Yiğit Kubilay ise Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Diğer yaralıların tedavisi sürüyor. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.