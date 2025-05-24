Olay anı kamerada... İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma!

İstanbul'da olay, gece saat 00.00 sıralarında Kâğıthane'deki Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ümit E. (43), gece saatlerinde aracıyla evinin bulunduğu siteye girmek istedi.

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UZUN NAMLULU SİLAHLA ATEŞ AÇTILAR DHA'daki habere göre Ümit E.'nin aracının önü, otoparkına gireceği sırada bir araç tarafından kesildi. Daha sonra araçtan inen yüzü maskeli saldırganlar, Ümit E.'ye kalaşnikof diye bilinen uzun namlulu silahla ateş açtı.

SİLAHLA KARŞILIK VERDİ Ümit E.'nin de silahla karşılık vermesi üzerine saldırganlar geldikleri araca binerek kaçtı. Ümit E. ise kendi aracına binerek otoparka girdikten sonra buradan da ateş etmeyi sürdürdü. Film sahnelerini aratmayan silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ÖNÜNÜ KESİP KURŞUN YAĞDIRDILAR Olayın ardından ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Kısa sürede gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Ruhsatsız olduğu belirlenen silahını polise teslim eden Ümit E., husumetlisinin olmadığını, önceden bir Yediemin otoparkında çalıştığını söyledi.

İKİ ARAÇTA 9 MERMİ GİRİŞİ TESPİT EDİLDİ Polis ekiplerinin çevrede yaptığı çalışmada, çok sayıda kovan olduğu, sokak girişinde kalaşnikof olduğu görüldü. Devam eden incelemede, otoparktaki araçta 8 ve sokakta park halinde bulunan araçta ise 1 mermi girişi olduğu tespit edildi.

GÜNDÜZ ARACINA GPS TAKILMIŞ Öte yandan poliste 3 suç kaydı bulunan Ümit E.'nin sabah saatlerinde aracına GPS yerleştirdiklerini, kendisinin fark ettiğini ve çıkardığını söylediği öğrenildi. Daha sonra da gündüz saatlerinde gördüğü aracın kendisini takip ettiğini, saldırının olduğu sokakta önünü kestiğini söylediği bilgisine ulaşıldı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

"ARAÇTAKİLER 'YARDIM EDİN' DİYE BAĞIRIYORDU" Olayla ilgili konuşan Yakup Haydaroğlu, "Evimdeyken uzun namlulu silahtan geldiğini düşündüğüm sesler duydum. Balkona çıkıp baktığımda bir kadının bağırma sesleri geliyordu. Araçta bir kadın ve bir adam vardı. Siteye giren araca başka bir araçla gelip sıkmışlar. Silah sesleri gelince bütün herkes aşağıya indi. Balkondan baktığımda saldırganlar silahı yere atıp kaçtılar. Bizim gördüğümüz kadarıyla yaralı yoktu. Aracın içindekiler yardım edin diye bağırıyorlardı" dedi.