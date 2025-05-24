Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Şara ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 2 saat 35 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 2 saat 35 dakika sürdü.
Erdoğan, Şara'yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve bazı yetkililer de yer aldı.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.