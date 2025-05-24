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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması; 3 şüpheli tutuklandı - Borsa Haberleri

        Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması; 3 şüpheli tutuklandı

        Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 13:40 Güncelleme: 24.05.2025 - 13:40
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        Manipülasyon soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı
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        Borsa İstanbul'da manipülasyon iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş adliyeye sevk edildi.

        DHA'nın aktardığına göre, 3 şüpheli savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Ünsan Ban 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçundan diğer iki şüphelinin ise 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

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