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        Haberler Magazin Başak Gümülcinelioğlu, hamile olduğunu Cannes'da açıkladı- Magazin haberleri

        Kırmızı halıdaki ilk Türk bebek

        Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, hamile olduğunu Cannes'da açıklayarak; "Kırmızı halıdaki ilk Türk bebek" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 13:56 Güncelleme: 24.05.2025 - 14:04
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        Hamile olduğunu Cannes'da açıkladı
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        Başak Gümülcinelioğlu, bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katıldı. Çağrı Çıtanak ile 2022'de evlenen Gümülcinelioğlu, kırmızı halıda verdiği pozlarla dikkat çekerken, ilk bebeğini beklediğini duyurdu.

        "İlk Türk bebeği Cannes kırmızı halısında" notuyla da paylaşımda bulunan Başak Gümülcinelioğlu'nun 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.

        Başak Gümülcinelioğlu, ayrıca şunları da söyledi; "78. Cannes Film Festivali'nde yer almak ve uluslararası alanda Türk oyuncu olarak tanınmak bir onurdur. Her yıl Cannes, bana hem bir sanatçı hem de bir kadın olarak derinden ilham veren güçlü bir film seçkisini düzenliyor - sinemaya neden aşık olduğumu hatırlatan. Bu zamansız film festivalini ve kırmızı halı geleneğini içimde yetişen yeni nesille paylaşmak tam bir büyü. Gelecekten bir parça, zaten sinemanın en değerli kutlamasının bir parçası.

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        BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU KİMDİR?

        33 yaşındaki Başak Gümülcinelioğlu, 12 yapımda rol alırken, 3 tiyatro oyununda sahneye çıktı. Gümülcinelioğlu, ayrıca 6 single çalışmasına imza attı.

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        #Başak Gümülcinelioğlu
        #Cannes Film Festivali
        #kırmızı halı
        #Başak Gümülcinelioğlu hamile

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