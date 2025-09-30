MKE Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden MKE Ankaragücü, olağanüstü genel kurulun 16 Ekim Perşembe günü yapılacağını açıkladı.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada "Kulübümüzün yönetim kurulu tarafından 26.09.2025 tarih ve 221 sayılı karar ile olağanüstü genel kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu kararı gereği, ilk toplantının 16.10.2025 Perşembe günü saat 14.00'te Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde, çoğunluğunun sağlanmaması halinde ikinci toplantının 23.10.2025 Perşembe günü aynı saatte ve aynı yerde aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacaktır." denildi.

Toplantının gündem maddeleri arasında, "başkanlık divanı seçimi, başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, denetim kurulu raporunun okunması ve müzakeresi, 24.05.2025-30.09.2025 tarihleri arası bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması, müzakeresi ve ibrası, yönetim kurulunun ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası, tahmini bütçenin görüşülerek kabulü veya reddi, 7405 sayılı spor kulüpleri ve spor federasyonları kanunu uyarınca 2025-2026, 2026-2027 ve 2027-2028 bütçe dönemlerinde yapılacak borçlanmalara ilişkin ek bütçe sağlanması konusunda onay alınması, kulüp organlarının seçimi" yer aldı.