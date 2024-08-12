MKE Ankaragücü'nde Cephas'tan haber alınamıyor

TFF 1.Lig'in yeni sezonuna 2-0'lık Şanlıurfaspor galibiyetiyle başlangıç yapan MKE Ankaragücü, Jamaikalı futbolcusu Renaldo Cephas'tan haber alamıyor.

KADROYA YAZILDI AMA GELMEDİ

Oyuncuya ulaşamamasına rağmen Ankaragücü yönetimi oyuncuyu, Şanlıurfaspor karşısındaki 21 kişilik maç kadrosuna ekledi. Ancak Cephas, antrenmanlara gelmediği gibi stada gelmedi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, Şanlıurfaspor maçının ardından konuya dair açıklamalarda bulundu ve şu ifadeleri kullandı:

"Gelmediğine dair noter tespiti yapmak için kadroya yazdık. Cephas antrenmanlara gelmiyor, maça da gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyoruz."