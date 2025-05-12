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        Haberler Spor Futbol 1. Lig MKE Ankaragücü Başkanı Fırat, kongrede yeniden aday olmayacağını açıkladı! - Futbol Haberleri

        MKE Ankaragücü Başkanı Fırat, kongrede yeniden aday olmayacağını açıkladı!

        1. Lig'den üçlü averaj sonunda küme düşen MKE Ankaragücü'nün başkanı İsmail Mert Fırat, yapılacak kongrede yeniden aday olmayacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 16:13 Güncelleme: 12.05.2025 - 16:13
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        Ankaragücü Başkanı Fırat'tan adaylık açıklaması!
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        Trendyol 1. Lig'den üçlü averaj sonunda küme düşen MKE Ankaragücü'nün başkanı İsmail Mert Fırat, yapılacak kongrede yeniden aday olmayacağını duyurdu.

        Başkan İsmail Mert Fırat, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Şimdi önümüzde bir kongre süreci var. Bu süreçte, yeniden aday olmayacağımı kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Dileğim kulübümüze maddi ve manevi olarak sahip çıkacak, futbol aklını sahaya doğru şekilde yansıtacak ve bu şehre yeniden umut olacak bir yönetimin iş başına gelmesidir. Yeni yönetime şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Başkan Fırat, 12 Aralık 2023 tarihinde göreve başladığını anımsatarak, "Göreve, kulübümüz tarihinin belki de en zorlu döneminde geldim. Hiçbir zaman sorumluluktan kaçmadım. Çünkü bu arma için taşın altına elini koymak bizim için bir görev değil, her şeyimizi kazandığımız bu şehre olan borcumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.

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        Kulübün, yöneticilerin kişisel imkanlarıyla ayakta durduğunu savunan Fırat, "Bu nedenle, yönetim kurulumuzu oluştururken önceliğimizi futbola yakınlıktan ziyade, kulübümüze finansal anlamda destek olabilecek isimlerden yana kullandık. Belki de bu tercihimiz, futbol aklı anlamında doğru kararlar veremememize ve ciddi hatalar yapmamıza neden oldu." şeklinde görüş belirtti.

        "BİZLER DE EN AZ SİZLER KADAR ÜZGÜNÜZ"

        Fırat, ligde işlerin istedikleri gibi gitmediğini aktararak, şöyle devam etti:

        "Önce Süper Lig, ardından TFF 1. Lig'de düşme acısı yaşadık. Aldığımız yanlış sportif kararlar, yönetimsel tecrübesizlikler, hakem hataları ve futbolun zaman zaman acımasız olan doğası bir araya gelince bu kaçınılmaz sonla karşılaştık. Bu süreçte camiamızın doğal ve haklı tepkilerinin odağında oldum. Ankaragücü başkanı olmanın sorumluluğunu bir gün bile unutmadan her eleştiriyi saygıyla karşıladım. Çünkü bu camianın ne kadar büyük bir sevdayı taşıdığını, bu şehrin ligden düşmenin ardından neler hissettiğini yüreğimin en derininde hissettim. Bizler de en az sizler kadar üzgünüz."

        Görevi boyunca kulübün tek bir kuruşuna göz dikmeden, kendi imkanlarıyla ayakta durmaya çalıştıklarını belirten Fırat, şunları kaydetti:

        "Ankaragücü'nün geldiği noktadan büyük bir üzüntü duyuyorum. Hatalarımız, eksiklerimiz oldu; ama samimiyetimizden ve iyi niyetimizden asla taviz vermedik. Bu arma için mücadele ettik ama ne yazık ki başarılı olamadık. Şimdi önümüzde bir kongre süreci var. Bu süreçte, yeniden aday olmayacağımı kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Dileğim, kulübümüze maddi ve manevi olarak sahip çıkacak, futbol aklını sahaya doğru şekilde yansıtacak ve bu şehre yeniden umut olacak bir yönetimin iş başına gelmesidir. Yeni yönetime şimdiden başarılar diliyorum. İnanıyorum ki doğru yönetimle, doğru planlamayla ve biraz da futbol şansının yanında olmasıyla bu büyük kulüp, iki yıl içinde ait olduğu Süper Lig'e yeniden dönecektir. Bu kulüp benim için bir makamdan çok daha fazlasıydı. Her zaman da öyle olacak. Bundan sonra hangi görevde olursam olayım, Ankaragücü'ne destek olmayı bu camianın bir parçası olmayı sürdüreceğim."

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