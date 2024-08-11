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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü: 2 - Şanlıurfaspor: 0 | MAÇ SONUCU - MKE Ankaragücü Haberleri

        MKE Ankaragücü: 2 - Şanlıurfaspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında MKE Ankaragücü, evinde Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etti. Riad Bajic ile Renat Dadashov'un golleriyle galip gelen Başkent ekibi, puanını 3'e yükseltti. Şanlıurfaspor ise lige puansız başladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2024 - 23:51 Güncelleme: 12.08.2024 - 01:02
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        Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında MKE Ankaragücü ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla MKE Ankaragücü oldu.

        Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 51'de Riad Bajic ve 77. dakikada Renat Dadashov attı.

        Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü, puanını 3'e yükseltti. Şanlıurfaspor ise puansız kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sarı Lacivertliler, Erzurumspor'a konuk olacak. Şanlıurfaspor ise evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        1. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine topla giren Ashkovski'nin çıkardığı topla buluşan Ofosu'nun şutu az farkla auta çıktı.

        3. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Landel, pasını Ofosu'ya çıkardı. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ofosu'nun şutu yan direğin dibinden auta çıktı.

        17. dakikada ceza sahası yayı üzerinden topla ceza sahasına giren Efkan Bekiroğlu'nun çektiği şut sonrası meşin yuvarlak, defansın son anda yaptığı müdahaleyle kornere gitti.

        22. dakikada Rodrigues sol kanattan topu ceza sahasına gönderdi. Kaleciden seken topu önünde bulan Bajic'in altı pas içerisinde çektiği şutu kaleci son anda çıkardı.

        30. dakikada ceza sahası yayının üzerinde topla buluşan Tolga Ciğerci, pasını Efkan Bekiroğlu'na aktardı. Bu oyuncunun çektiği şut sonrasında kaleci Tokotaev, üzerine gelen topu son anda çeldi.

        50. dakikada topla sol kanattan ceza sahasına giren Rodrigues'in içeriye çıkardığı topu savunma oyuncuları son anda uzaklaştırdı.

        51. dakikada Bassogog'un sağ kanattan ceza sahası yayı üzerine çıkardığı pas sonrası topla buluşan Bajic, topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0

        55. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda sonrası topla buluşan Ali Kaan Güneren'in yaptığı vuruşta kaleci Tokotaev topu son anda kornere çeldi.

        76. dakikada MKE Ankaragücü'nün sağ kanattan geliştirdiği atakta İsmail Çokçalış, topu ceza sahasına gönderdi. Altıpas içerisine koşu yapan Dadashov, yaptığı kafa vuruşu sonrası topu ağlara gönderdi. 2-0

        90+3. dakikada ceza sahasına sağ taraftan giren Ali Çokçalış'ın içeriye çevirdiği topu kaleci Tokotaev araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

        Karşılaşma MKE Ankaragücü'nün 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Hakemler: Oğuzhan Aksu, Oğuz Kaan Çalışır, Kemal Elmas

        MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, İsmail Çokçalış, Mert Çetin, Mahmut Tekdemir, Abdurrahim Dursun, Tolga Ciğerci (Osman Çelik dk. 87), Ali Kaan Güneren (Cem Tuna Türkmen dk. 78), Bassogog (Hayrullah Bilazer dk.77), Efkan Bekiroğlu, Rodrigues, Bajic (Dadashov dk. 67)

        Yedekler: Ertaç Özbir, Fatih Demir, Coelho, Cem Türkmen, Dadaşov, Astanakulov, Arda Ünyay, Cephas, Hayrullah Bilazer, Osman Çelik

        Teknik Direktör: Cihat Arslan

        Şanlıurfaspor: Tokotaev, Burak Çamoğlu, Mboula, Mehmet Coşkun, Atakan Aybastı (Malle dk. 61), Begic (Cuma Menize dk. 90), Muhammed Gönülaçar, Miraç Acer, Landel (Hasan Hüseyin Acar dk. 72), Ofosu (Mehmet Yüksel dk. 90), Ashkovski (Reinkort dk. 61)

        Yedekler: Abdulkadir Sünger, Fatih Eren, Reinkort, Mehmet Yüksel, Malle, Nafican Yardımcı, Hakan Erçelik, Hasan Hüseyin Acar, Efe Koyuncu, Cuma Menize

        Teknik Direktör: Erkan Sözeri

        Goller: Bajic (dk. 51), Dadashov (dk. 76) (MKE Ankaragücü)

        Sarı kart: Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü)

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