MKE Ankaragücü: 1 - Alanyaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. ve son maçında MKE Ankaragücü ile Alanyaspor, 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte grubu 4 puanla 3. sırada tamamlayan Alanyaspor ve 2 puanla sonuncu bitiren MKE Ankaragücü, kupaya veda etti.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. ve son maçında MKE Ankaragücü ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Konuk ekibi öne geçiren golü 48'de Sergio Cordova atarken, ev sahibine galibiyeti getiren golü ise 66. dakikada Dorin Rotariu kaydetti.
Bu sonucun ardından grubu 4 puanla 3. sırada tamamlayan Alanyaspor ile 2 puanla sonuncu sırada bitiren MKE Ankaragücü, kupadan elendi.
MAÇTAN DAKİKALAR
20. dakikada sağ kanatan ceza sahasına sokulan Cephas'ın şutunda top kale üzerinden dışarı gitti.
24. dakikada kaleci Erten ile karşı karşıya kalan Sporar'ın şutunda top az farkla auta çıktı.
35. dakikada Lima'nın ceza sahasına ortasında Ui-Jo'nun kafa vuruşunda top direkten geri döndü.
48. dakikada Alanyaspor'un kazandığı serbest vuruş paslaşarak kullanıldı. Pası alan Makouta'nın ortasında ceza sahası içinde Cordova kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
66. dakikada Ankaragücü serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Rotariu'nun sert şutunda top filelerle buluştu. 1-1
Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Hakemler: Fatih Tokail, Murat Şener, Ömer Gezer
MKE Ankaragücü: Erten Ersu (Görkem Cihan dk. 46), Cem Türkmen, Diogo Coelho, Mesut Kesik (İsmail Çokçalış dk. 62), Miraç Şimşek, Ali Kaan Güneren, Michal Rakoczy, Sıraç Astanakulov, Renaldo Cephas (Dorin Rotariu dk. 46), Enes Tepecik (Raşit Efe Kanık dk. 62), Owusu Kwabena (Raşit Efe Kanık dk. 46)
Yedekler: Fatih Demir, Halil Pehlivan, Mert Çetin, Mahmut Tekdemir, Özgür Aktas, Osman Çelik
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Enes Keskin, Fatih Aksoy, Nuno Lima, Jure Balkovec (Fidan Aliti dk. 75), Nicolas Janvier (Batuhan Yavuz dk. 87), Gaius Makouta, Tonny Vilhena, Sergio Cordova (Arda Usluoğlu dk. 75), Andraz Sporar, Hwang Ui-jo (Yusuf Özdemir dk. 46)
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Umut Toy, Nejdet Nezir Bilin
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Goller: Sergio Cordova (dk. 48) (Alanyaspor), Dorin Rotariu (dk. 66) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Gaius Makouta (Alanyaspor), Sıraç Astanakulov, Görkem Cihan (MKE Ankaragücü)