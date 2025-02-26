Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        64
        Fenerbahçe
        FB
        58
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        46
        Beşiktaş
        BJK
        41
        ikas Eyüpspor
        EYP
        40
        Göztepe
        GÖZ
        35
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Trabzonspor
        TS
        32
        Kasımpaşa
        KSM
        31
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        30
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        30
        Gaziantep FK
        GFK
        29
        Tümosan Konyaspor
        KON
        25
        Net Global Sivasspor
        SVS
        24
        Bellona Kayserispor
        KYS
        24
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        23
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        13
        Adana Demirspor
        ADS
        -3
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası MKE Ankaragücü: 1 - Alanyaspor: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        MKE Ankaragücü: 1 - Alanyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. ve son maçında MKE Ankaragücü ile Alanyaspor, 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte grubu 4 puanla 3. sırada tamamlayan Alanyaspor ve 2 puanla sonuncu bitiren MKE Ankaragücü, kupaya veda etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 22:24 Güncelleme: 26.02.2025 - 23:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara'da tur atlayan yok!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. ve son maçında MKE Ankaragücü ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.

        Konuk ekibi öne geçiren golü 48'de Sergio Cordova atarken, ev sahibine galibiyeti getiren golü ise 66. dakikada Dorin Rotariu kaydetti.

        Bu sonucun ardından grubu 4 puanla 3. sırada tamamlayan Alanyaspor ile 2 puanla sonuncu sırada bitiren MKE Ankaragücü, kupadan elendi.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        20. dakikada sağ kanatan ceza sahasına sokulan Cephas'ın şutunda top kale üzerinden dışarı gitti.

        24. dakikada kaleci Erten ile karşı karşıya kalan Sporar'ın şutunda top az farkla auta çıktı.

        35. dakikada Lima'nın ceza sahasına ortasında Ui-Jo'nun kafa vuruşunda top direkten geri döndü.

        48. dakikada Alanyaspor'un kazandığı serbest vuruş paslaşarak kullanıldı. Pası alan Makouta'nın ortasında ceza sahası içinde Cordova kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

        66. dakikada Ankaragücü serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Rotariu'nun sert şutunda top filelerle buluştu. 1-1

        Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

        Hakemler: Fatih Tokail, Murat Şener, Ömer Gezer

        MKE Ankaragücü: Erten Ersu (Görkem Cihan dk. 46), Cem Türkmen, Diogo Coelho, Mesut Kesik (İsmail Çokçalış dk. 62), Miraç Şimşek, Ali Kaan Güneren, Michal Rakoczy, Sıraç Astanakulov, Renaldo Cephas (Dorin Rotariu dk. 46), Enes Tepecik (Raşit Efe Kanık dk. 62), Owusu Kwabena (Raşit Efe Kanık dk. 46)

        Yedekler: Fatih Demir, Halil Pehlivan, Mert Çetin, Mahmut Tekdemir, Özgür Aktas, Osman Çelik

        Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

        Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Enes Keskin, Fatih Aksoy, Nuno Lima, Jure Balkovec (Fidan Aliti dk. 75), Nicolas Janvier (Batuhan Yavuz dk. 87), Gaius Makouta, Tonny Vilhena, Sergio Cordova (Arda Usluoğlu dk. 75), Andraz Sporar, Hwang Ui-jo (Yusuf Özdemir dk. 46)

        Yedekler: Mert Furkan Bayram, Umut Toy, Nejdet Nezir Bilin

        Teknik Direktör: Sami Uğurlu

        Goller: Sergio Cordova (dk. 48) (Alanyaspor), Dorin Rotariu (dk. 66) (MKE Ankaragücü)

        Sarı kartlar: Gaius Makouta (Alanyaspor), Sıraç Astanakulov, Görkem Cihan (MKE Ankaragücü)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM'den kritik açıklamalar
        DEM'den kritik açıklamalar
        Bursa'nın tarihi kalesinde yangın
        Bursa'nın tarihi kalesinde yangın
        Zelenskiy cuma günü ABD'de
        Zelenskiy cuma günü ABD'de
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İlk hedef 350 dolar
        İlk hedef 350 dolar
        Lavrov: Barış gücüne dair herhangi bir seçeneği düşünmüyoruz
        Lavrov: Barış gücüne dair herhangi bir seçeneği düşünmüyoruz
        Fenerbahçe'den Dzeko harekatı!
        Fenerbahçe'den Dzeko harekatı!
        Karlı yolda düştü, hayatını kaybetti
        Karlı yolda düştü, hayatını kaybetti
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        F.Bahçe'den TFF'ye yabancı hakem talebi!
        F.Bahçe'den TFF'ye yabancı hakem talebi!
        Araçtaki yangında can verdiler: 1'i bebek 2 ölü, 2 yaralı
        Araçtaki yangında can verdiler: 1'i bebek 2 ölü, 2 yaralı
        26 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        26 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        Görünümü 'Olay' oldu
        Görünümü 'Olay' oldu
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Habertürk Anasayfa