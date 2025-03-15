MKE Ankaragücü: 0 - Iğdır FK: 4 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Iğdır FK, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti. Thuram (2), Daniel Avramovski ve Gökcan Kaya'nın golleriyle galibiyete ulaşan Iğdır FK, puanını 43'e yükseltti. MKE Ankaragücü ise haftayı 38 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-0'lık skorla Iğdır FK oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 15 ve 58'de Thuram, 62'de Daniel Avramovski ve 70. dakikada Gökcan Kaya attı.
Bu sonucun ardından Iğdır FK puanını 43'e yükseltirken, MKE Ankaragücü ise 38 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında MKE Ankaragücü, Esenler Erokspor'a konuk olacak. Iğdır FK, evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak.