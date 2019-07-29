En yaygın göz hastalıkları arasında yer alan miyopi, dünyada ve ülkemizde pek çok kişinin hayatını olumsuz etkiliyor. Uzağa görememe veya bulanık görmeye neden olan miyopi, tedavi edilmediği durumlarda ilerleme kaydedebiliyor.

Miyopi hastalığı bulunan kişiler ise miyop olarak tanımlanıyor. Peki miyop olduğumuzu nasıl anlarız? Miyopi nedir? Miyopinin belirtileri ve tedavisi nasıldır? İşte detaylar...

MİYOP NEDİR?

Miyopi bir göz kusurudur. Uzaktaki cisimleri net olarak göremeyen kişilere Miyop denir. Göze gelen ışınların göz içerisinde retinanın üzeri yerine, önünde odaklanmasıdır. Eğer gözün önden arkaya olan çapı çok uzunsa ya da kornea veya göz merceğinin yansıtması çok fazlaysa miyopi oluşur. Miyopi sonucunda uzaktaki cisimleri görmek zorlaşır. Miyopi kelimesi Latince “kapalı göz” kelimesinden gelir çünkü miyop kişiler uzağı daha iyi görmek için gözlerini kısarlar.

MİYOPİ NEDEN OLUR?

Miyopi sıklıkla kalıtımsaldır ve 8-12 yaşlarında çocuklarda ortaya çıkar. Gençlik, yıllarında vücut büyüdükçe miyopi de artar ve erişkin yaşta belli bir seviyede kalır. Miyopiyi etkileyen en önemli faktör kalıtım yani ailede miyop bulunmasıdır. Aşırı okuma, gözleri az ışıkta kullanma ya da beslenme yetersizliği miyopiye sebep olabilir.

Hemen hemen bütün miyoplarda vücudun büyümesiyle artan basit miyopi vardır. Miyopi artsa bile bu normal büyümenin sonucudur. Ergenlik çağında çocuğun vücudu büyüdükçe gözün uzunluğu da değişir ve 6 ayda bir yeni gözlük gerekebilir. Miyopi çocukluk döneminde hızla ilerler, daha sonra numara çok az değişir. Ergenlik döneminde ilerleme göstermeyen hastalığın; dejeneratif türünde ergenlikte artış devam eder. Normal miyoplarda gözlük numaraları çoğunlukla 7 dereceye kadar artış gösterir. 18-20 yaşında durur ve görme durumu iyidir. Malign miyopide ise numaralar 10-30 arasında artış gösterebilir. Bunun yanında retinada değişimler, incelme ve harabiyet gözlenir. Görme seviyesinde düşüş meydana gelir.

MİYOP BELİRTİLERİ NELERDİR?

Miyopi hastalığı, kişinin uzaktaki nesneleri yakındakilere göre net görememesi durumunda anlaşılır. Kişi bulanık gördüğü için uzaktaki yazıları okuyamaz, nesnelerin detaylarını tam seçemez. Miyopi genellikle çocukluk çağında ortaya çıkar. Genellikle çocukların net göremediklerine ilişkin bir yakınmaları yoktur; daha çok sınıfta tahtayı göremedikleri fark edilir.

MİYOPİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Kırılma kusurlarının tedavisinde ilk yöntem olan gözlük kullanılması bu tedavi seçenekleri içerisinde en basit ve en yaygın olanıdır. Miyopinin tedavisinde kalın kenarlı ‘iç bükey’ merceklerden faydalanılır. Bu merceklerin sayesinde göze gelen ışınlar yayılarak, görüntü retinada net bir şekilde oluşur. Bunun dışında irreguler astigmatizmalarda veya iki göz arasındaki dioptri farkının (anizometropi) yüksek olduğu durumlarda gözlükle görme rehabilitasyonu tam olarak sağlanamamaktadır. Kontakt lensler ise gözlük yerine kullanılan ve gözün korneası üzerine yerleştirilen camsı maddelerden yapılmış araçlardır. Gözyaşı filmi üzerinde yüzer ve kapakla birlikte hareket ederler. Gözlüğün yaşam konforu üzerindeki dezavantajlarını ortadan kaldırırlar; daha net görme ve daha geniş görme alanı sağlarlar. Ancak temiz ve dikkatli kullanılmadıkları takdirde ciddi enfeksiyonlara ve lens yapımında kullanılan maddelere karşı alerjik reaksiyona neden olabilirler. Refraktif cerrahi yöntemleri ise refraksiyon kusurlarının kalıcı olarak düzeltilmesi amacıyla geliştirilen yöntemlerdir. Refraktif cerrahi başlığı altında toplanan bu yöntemlerin amacı, gözün kırıcı ortamlarında yapılan işlemlerle kırılma kusurlarını ortadan kaldırmaktır.